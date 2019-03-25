Макрон пожелал потерпевшей на протестах пожилой француженке "набраться ума"

Президент Франции пожелал мудрости женщине, которая пострадала из-за действий полиции на баррикадах

Фото: AFP

Макрон пожелал потерпевшей на протестах пожилой француженке "набраться ума" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8bf/b10/5c98bfb101fa1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8bf/b10/5c98bfb101fa1.jpg 2019-03-25T13:48:00+02:00 Евросоюз Президент Франции пожелал мудрости женщине, которая пострадала из-за действий полиции на баррикадах

Французский президент Эммануэль Макрон достаточно грубо отозвался о пожилой участнице протестов, которая пострадала во время беспорядков в городе Ницца 23 марта.

Несмотря на то, что на фоне погромов, которыми завершилась предыдущая неделя протестов "желтых жилетов", в Ницце запретили демонстрации, 73-летняя Женевьев Люге решила выйти на манифестацию в этом городе в минувшую субботу.

Когда полиция начала оттеснять протестующих, она, размахивая радужным флагом с надписью "Мир", упала на асфальт и разбила голову. На данный момент женщина все еще находится в больнице.

Комментируя случившееся изданию Nice Matin, Макрон назвал поведение Люге "безответственным", отметив, что "слабые" люди не должны посещать "места, определенные как запрещенные".

"Я желаю ей скорейшего выздоровления и, возможно, мудрости", – сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, что в минувшую субботу участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, из которых 5 тыс. — в Париже.

Ранее мы уже писали, что главу полиции Парижа отправили в отставку из-за погромов "желтых жилетов". Правительство признало, что меры безопасности во время протестов "желтых жилетов" в субботу были недостаточными.

Кроме того, сообщалось, что в случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

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