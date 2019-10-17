Макрон предложил изменить систему расширения ЕС: подробности

Франция не дала согласия на начало переговоров о членстве со странами Западных Балкан

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за внесение изменений в систему привлечения новых членов в Европейский Союз. Об этом сообщает Politico.

"Я думаю, что мы должны реформировать эту процедуру, которая на данный момент – необратимая, непрогрессивная и неадаптированная… Мы делаем вещи, которые необычны... Мы предоставляем визовую либерализацию, право свободно перемещаться между нашими странами, прежде чем мы даже начнем переговоры", – сказал Макрон.

Макрон привел пример Албании, граждане которой могут путешествовать во Францию ​​без визы, хотя она не начала переговоров о членстве в ЕС.

Реклама

"Это странный тип отношений", – сказал он.

Он спросил, как он может сказать французам, что "все идет так хорошо, что мы будем открывать переговоры" с Албанией, когда "тысячи и тысячи и тысячи" албанцев просят убежище во Франции.

На встрече министров ЕС в Люксембурге Франция не дала согласия на начало переговоров о членстве со странами Западных Балкан – Северной Македонией и Албанией. Она также заблокировала краткое заявление, где было сказано, что ЕС вернется к этой теме после саммита лидеров в Брюсселе 17-18 октября, сообщают дипломаты.

Некоторые страны-члены поддержали Париж в отклонении переговоров с Албанией, однако правительство Макрона осталось в одиночестве, блокируя начало переговоров с Северной Македонией, заявили дипломаты.

Напомним, лидеры институтов Евросоюза считают, что наступило время начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении в сообщество. Об этом говорится в совместном письме глав Евросовета и Европарламента Дональда Туска и Давида Сассоли, а также назначенного председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама