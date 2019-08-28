Макрон предрек России плачевное будущее и призвал спасти Европу

Европа должна предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется

/ Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон предрек России плачевное будущее, если Запад продолжит санкционное давление, а также заявил что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию по отношению к РФ. Об этом он сказал, выступая в Елисейском дворце на совещании послов республики и руководителей ее представительств при международных организациях, сообщает Euractiv.

"ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - сказал он.

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", – добавил он.

Реклама

На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить быть или "меньшим союзником одних или других, или принять участие в игре".

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама