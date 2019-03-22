Макрон призвал страны ЕС ответственно подходить к получению инвестиций из Китая

Президент Франции поддержал представленные Еврокомиссией 10 пунктов о будущем развитии экономических отношений с КНР

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон призвал страны ЕС ответственно подходить к получению инвестиций из Китая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg 2019-03-22T20:37:30+02:00 Евросоюз Президент Франции поддержал представленные Еврокомиссией 10 пунктов о будущем развитии экономических отношений с КНР

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "время европейской наивности" в вопросах получения китайских инвестиций прошло. Трансляцию выступления президента в Брюсселе вела пресс-служба Европейского совета.

"Мы обсуждали инвестиции в инфраструктуру, важные вопросы по [стандарту связи] 5G, и я должен четко заявить: время европейской наивности истекло", — сказал он. Макрон сообщил, что на встрече лидеров стран ЕС было одобрено введение "инструмента контроля за стратегическими инвестициями", а также "возобновились работы над принципом взаимности при открытии государственных рынков".

Он также поддержал представленные Еврокомиссией 10 пунктов о будущем развитии экономических отношений с КНР.

Президент предположил, что Европе следует "противостоять США и Китаю, которые являются союзниками по определенным темам". "Я думаю, это пробуждение было необходимо", — сказал он, отметив, что у Европы существуют "системные противники", которые одновременно являются торговыми партнерами и инвесторами. При этом Макрон не уточнил, о ком конкретно идет речь.

"На протяжении долгих лет мы придерживались разнонаправленного подхода, и Китай, надо сказать, воспользовался нашей разобщенностью", — продолжил он. По словам Макрона, некоторые страны "очень сильно зависят от иностранных инвестиций, в частности от Китая".

Он напомнил, что в период кризиса после 2008 года, когда проводилась массовая приватизация предприятий, конкуренции со стороны европейских компаний практически не было, а главными покупателями были именно китайские инвесторы. В связи с этим глава государства повторил свою позицию о том, что страны ЕС не должны вести переговоры об инфраструктурных и стратегических инвестициях на двусторонней основе, призвав их согласовывать свои действия на уровне Евросоюза в рамках единого подхода.

Макрон заявил, что обсудит вопросы многостороннего сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита во Францию и встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По его словам, стороны могут найти точки соприкосновения в таких вопросах, как изменение климата.

Ранее мы писали, что главы Франции, Германии и Китая встретятся в Париже. Встречу созвал Макрон, который предлагает искать "точки соприкосновения между Европой и Китаем".

Напомим, что ранее Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы.

Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена. Ранее Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.

Новая система, которая начнет работать в 2021 году, позволит получить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информация о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну с первым въездом.

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