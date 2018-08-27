Макрон прокомментировал идею расширения ЕС

Сегодня, 19:08

Президент Франции задался вопросом о том, какой именно Европа хочет видеть себя в будущем

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP
Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 27 августа, говоря о расширении Евросоюза, призвал задуматься о том, какую Европу хотят видеть европейцы.

В частности, в рамках этого вопроса он поднял вопрос о присоединении в состав ЕС таких балканских государств, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, нет ли чего-то абсурдного в том, что сегодня Евросоюз концентрирует такое огромное количество энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или какой-либо другой страны западных Балкан", – сказал Макрон, выступая перед французскими послами в Париже.

Французский лидер поставил под вопрос тот факт, что Евросоюз в настоящий момент находится в нужном состоянии для того, чтобы принимать в свой состав новых членов.

"Но находимся ли мы в настоящее время на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним состоянием вещей. Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на нынешние вызовы?" – спросил Макрон.

"И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширении Европы", – добавил президент Франции.

Отметим, Макрон в своем выступлении также заявил, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США. Необходимо обеспечить гарантии европейской безопасности без американской поддержки, считает французский президент.
Албания, ЕС, Европа, Евросоюз, расширение, Макрон
Источник:

Интерфакс

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