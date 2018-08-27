Макрон прокомментировал идею расширения ЕС

Президент Франции задался вопросом о том, какой именно Европа хочет видеть себя в будущем

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 27 августа, говоря о расширении Евросоюза, призвал задуматься о том, какую Европу хотят видеть европейцы.

В частности, в рамках этого вопроса он поднял вопрос о присоединении в состав ЕС таких балканских государств, как Албания.

"Я хочу привлечь внимание общества к вопросу о том, нет ли чего-то абсурдного в том, что сегодня Евросоюз концентрирует такое огромное количество энергии на обсуждении выхода Великобритании, но в то же время они хотят обсуждать начало переговоров о присоединении Албании или какой-либо другой страны западных Балкан", – сказал Макрон, выступая перед французскими послами в Париже.

Французский лидер поставил под вопрос тот факт, что Евросоюз в настоящий момент находится в нужном состоянии для того, чтобы принимать в свой состав новых членов.

"Но находимся ли мы в настоящее время на нужном этапе? Довольны ли мы нынешним состоянием вещей. Думаем ли мы, что это лучший способ, чтобы ответить на нынешние вызовы?" – спросил Макрон.

"И мы должны думать о том, какую Европу мы хотим видеть, когда думаем о расширении Европы", – добавил президент Франции.

Отметим, Макрон в своем выступлении также заявил, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США. Необходимо обеспечить гарантии европейской безопасности без американской поддержки, считает французский президент.