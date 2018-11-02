Макрон рассказал, к какой опасности приближается Европа

Президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что из-за распространения националистической "проказы" по всему континенту Европа может вернуться в состояние 1930-х годов. Об этом он сказал в интервью французским СМИ, сообщает Euractiv.

"Меня поражают сходства между временем, в которые мы живем, и периодом между двумя мировыми войнами. В Европе, разделенной опасениями, возвращением национализма, последствиями экономического кризиса, почти систематически видно все, что обозначало Европу между окончанием Первой мировой войны и экономическим кризисом 1929 года", - сказал он.

Президент Франции особенно выделил Венгрию и Польшу, чьи националистические правительства конфликтуют с Брюсселем, а также Италию, где к власти пришли представители правых и популистских партий.

"Европа сталкивается с риском – быть разбитой националистической проказой и оттеснением иностранными державами. И тем самым потерять свой суверенитет", - сказал он.

"То есть, если наша безопасность будет зависеть от выбора США, если Китай будет играть все большую роль, когда речь заходит об основных инфраструктурах, и у России иногда возникает соблазн попробовать свои силы в манипулировании, а финансовые интересы и рынки иногда играют большую роль, чем государства", – добавил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что пришло время для перехода к новому мировому порядку от изживших себя моделей, существовавших после Второй мировой войны.

"Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Миропорядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - сказал Макрон, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Макрон прокомментировал идею расширения ЕС

Ранее Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на военную мощь США. Необходимо обеспечить гарантии европейской безопасности без американской поддержки, считает французский президент.

Макрон отметил, что страны Европы должны строить новую архитектуру безопасности.