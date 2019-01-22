Макрон рассказал, как будет бороться с протестами

Президент Франции провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон рассказал, как будет бороться с протестами //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg 2019-01-22T09:05:48+02:00 Евросоюз Президент Франции провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.

"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", – сказал Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства компаний Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

При этом Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.

"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.

Президент Франции заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.

Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы.

В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.

Как сообщалось, популярность Макрона выросла, несмотря на протесты.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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