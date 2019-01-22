Макрон рассказал, как будет бороться с протестами
Президент Франции провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.
"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", – сказал Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства компаний Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.
При этом Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.
"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.
Президент Франции заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.
Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы.
В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.
Как сообщалось, популярность Макрона выросла, несмотря на протесты.
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