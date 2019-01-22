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Главная   Мировые новости   Евросоюз

Макрон рассказал, как будет бороться с протестами

Сегодня, 09:05

Президент Франции провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Макрон рассказал, как будет бороться с протестами //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg Евросоюз Президент Франции провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.

"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", – сказал Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства компаний Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

При этом Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.

"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.

Президент Франции заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.

Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы.

В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.

Как сообщалось, популярность Макрона выросла, несмотря на протесты.

Франция, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс

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