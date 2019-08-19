Макрон рассказал, как Франция содействовала возвращению России в Совет Европы

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил роль его страны в возвращении России в Совет Европы. Такое заявление он сделал в понедельник на пресс-конференции перед началом переговоров в форте Брегансон с президентом России Владимиром Путиным.

"Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей. Именно поэтому Франция – и я заверяю вас в этом – вела подлинную борьбу за то, чтобы было найдено полезное и надлежащее решение относительно места России в Совете Европы. И такое решение было найдено в период, когда Франция председательствовала в Комитете министров Совета Европы (СЕ). Оно позволяет РФ обрести ее место в СЕ", - сказал французский президент.

"Именно во имя этого членства России в Совете Европы мы призвали нынешним летом к тому, чтобы свобода митингов и свобода выражения, свобода мнения, свобода участия в выборах соблюдалась в России", – добавил при этом Макрон.

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Напомним, "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще несколько делегаций.

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