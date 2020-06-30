Макрон рассказал, как Путин пытается откреститься от наемников "Вагнера" в Ливии

Президент России Владимир Путин пытается дистанцироваться от российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воюют в Ливии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Укринформ.

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"Россия – вы заметили – не говорит о вмешательстве в связи с Ливией. Я говорил об этом президенту Путину несколько дней назад и сказал ему, что я осуждаю активность там наемников "Вагнера". Он сказал, что это частная армия. Он играет с этой амбивалентностью. Но я решительно осуждаю то, что эти частные российские формирования делают на месте с прохафтарскими ополченцами, как и импорт джихадистов из Сирии в Ливию", – сказал Макрон.

Также президент Франции раскритиковал действия Турции в Ливии.

"В Ливии идет прокси-война", – констатировал Макрон. ЕС, подчеркнул он, заинтересован в стабилизации региона. Большую ответственность в этом контексте несут Россия и Турция.

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Напомним, весной прошлого года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила о наступлении на столицу Ливии Триполи. Чтобы помочь признанному ООН Правительству национального согласия отразить наступление Турция ввела в Ливию войска. По данным ООН, Хафтара поддерживают российские наемники.

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Не так давно стало известно, что до 1 600 российских наемников из секретной "армии Путина"– ЧВК "Вагнер" – покинули зону боевых действий у столицы Ливии Триполи. Это произошло после того, как силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при поддержке Турции добились значительных успехов в боях со сторонниками Хафтара.

Также смотрите видео, как Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии:

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