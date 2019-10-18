Макрон рассказал, как Турция и США в Сирии разрушают НАТО

Произошедшее в последние дни в Сирии является грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе

Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее в последние дни в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании этой организации.

"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твиттов. И, насколько я понимаю, другая страна НАТО (Турция – Ред.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство", – сказал Макрон.

"Я считаю произошедшее в последние дни грубой ошибкой Запада и НАТО в регионе, - заявил президент Франции. - Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО".

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Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

Ране турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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