Макрон рассказал, когда лидеры ЕС утвердят кандидатуры на основные посты в руководстве

По мнению Макрона, ЕС нужны сильные руководители

Эммануэль Макрон. REUTERS/Philippe Wojazer.

Председатель Евросовета Дональд Туск предложит кандидатуры на основные посты в руководстве ЕС к июньскому саммиту организации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Мы решили поручить Туску предложить кандидатуры на основные руководящие посты в ЕС с учетом наших переговоров к июньскому саммиту", — отметил он, подчеркнув, что автоматического назначения "главного кандидата" (подразумевается назначение на пост главы Еврокомиссии лидера парламентского большинства в Европарламенте —ред) не будет. По его мнению, назначению должно предшествовать формирование программной платформы будущего руководства. "Эта платформа должна быть выработана в предстоящие недели в итоге консультаций с нами и Европарламентом", — добавил французский лидер. Он предложил включить в нее такие темы, как защита климата, технологические инновации, миграционная политика, единый рынок и вопросы безопасности.

По мнению Макрона, ЕС нужны "сильные руководители, лучшие, компетентные, харизматичные, которые будут пользоваться поддержкой большинства". Он также высказался за формирование в Евросоюзе как можно более широкой коалиции. Как считает президент, такая коалиция могла бы состоять из межпартийных групп правоцентристов, социал-демократов и зеленых.

Глава Франции также указал, что Еврокомиссия должна быть полностью сформирована к 1 ноября.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно выступала в поддержку кандидата на пост председателя ЕК от христианско-демократической Европейской народной партии немца Манфреда Вебера. Однако, по данным некоторых источников, последний категорически не устраивает президента Франции.

Очередной саммит Евросоюза пройдет 20–21 июня.

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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