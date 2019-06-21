Макрон рассказал о требованиях к кандидатам на высшие посты в ЕС

Президент Франции хочет, чтобы назначения кандидатов были сбалансированными

Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон очертил критерии, которым должны соответствовать кандидаты на ключевые должности в европейских институтах. Об этом он заявил в пятницу во время "национального" брифинга по итогам саммита ЕС, который, несмотря на интенсивную дискуссию, которая продолжалась до поздней ночи, не смог прийти к согласию вокруг представленных кандидатур.

"Лично я хотел бы, чтобы назначения кандидатов были сбалансированными. Я лично не поддержу решение без соблюдения гендерного баланса. Нам также необходим определенный географический баланс, – понятно, что восточные и южные страны также должны быть представлены. Третий критерий – это выдающиеся профессиональные способности, опыт, который необходим для того, чтобы поддержать этот (европейский) проект. Европа требует мощного голоса", - отметил лидер Французской Республики.

По словам Макрона, быстрое, – до 30 июня – определение трех кандидатов на ключевые должности в ЕС (речь идет о позиции Президента Европейского Совета, Президента Еврокомиссии и руководителя Европейского Центробанка), является вопросом ответственности лидеров ЕС и их институциональной способности. Имена кандидатов будут обсуждаться на следующей неделе с помощью президента Европейского Совета Дональда Туска с лидерами европейских стран и руководителями политических групп Европарламента.

По процедуре, определенные кандидаты для успешного назначения на должности должны получить большинство голосов при рассмотрении Европейским Советом на высшем уровне, а затем – получить большинство во время голосования в Европейском Парламенте.

Президент Французской Республики не называл имена, но в ходе избирательной кампании и в кулуарах июньского саммита ЕС чаще всего назывались фамилии представителя Европейской народной партии Манфреда Вебера, действующего первого вице-президента Еврокомиссии, представителя Социалистической партии Франса Тиммерманса и действующего еврокомиссара Маргрете Вестагер, которая представляет Альянс либералов и демократов.

Все названные персоны были определены так называемыми spitzenkandidaten – лидирующими кандидатами собственных политических сил, которые набрали большинство голосов по итогам Европейских выборов в мае текущего года и, соответственно, получат наибольшее количество депутатских мест в новом составе Европарламента.

Текущая ситуация характеризуется жесткой конкуренцией между этими партиями, ведь ни одна из них не может самостоятельно формировать руководящие структуры ЕС, как это происходило раньше благодаря многолетней политической "монополии" ЕНП, которая в этом избирательном цикле не устояла.

Как сообщалось, Макрон готов поддержать назначение Меркель на пост главы ЕК. Меркель не входит в число обсуждаемых в настоящий момент кандидатов на пост главы Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что главный кандидат на должность главы Еврокомиссии сохранил важный политический пост.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий.

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