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Макрон рассказал, почему отсрочка Brexit после 31 октября не отвечала бы интересам ЕС

Сегодня, 06:51

Макрон заявил, что Великобритании дали больше времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Макрон рассказал, почему отсрочка Brexit после 31 октября не отвечала бы интересам ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg Евросоюз Макрон заявил, что Великобритании дали больше времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС

Продление отсрочки для завершения Великобританией процедур выхода из состава Евросоюза до 31 октября является оптимальным решением. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам экстренного саммита Евросоюза.

"Мы дали Великобритании больше времени для ратификации соглашения о выходе из ЕС и одновременно сохраняем функциональность Евросоюза", — считает Макрон. Он пояснил, что выбор этой даты связан с тем, что 1 ноября должен приступить к работе новый состав Еврокомиссии. Продление отсрочки за пределы этой даты, по мнению Макрона, "могло бы привести к ослаблению институтов ЕС". Поэтому, объяснил он, "Франция не могла поддержать предложение о годовой отсрочке".

"У Британии есть возможность ратифицировать соглашение за это время или отказаться от процесса выхода из ЕС. Или же мы придем к третьему варианту — выход королевства произойдет без соглашения", — подчеркнул он. Французский лидер указал, что "мандат избранных депутатов Европарламента от Великобритании должен быть ограничен этим же сроком".

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. 

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.


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Источник:

ТАСС

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