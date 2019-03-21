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Макрон сделал четкое заявление о дальнейших переговорах по Brexit

Сегодня, 17:06

Перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Макрон сделал четкое заявление о дальнейших переговорах по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg Евросоюз Перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки

Президент Франции Эммануэль Макрон не возражает против переноса Brexit, но на небольшой срок.

"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", – сказал он журналистам в Брюсселе.

Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.

Президент Франции также заявил, что окончательный отказ британского парламента одобрить соглашение по Brexit автоматически приведет к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС.

"В случае неудачи на голосовании – это будет вариант no deal (выхода из ЕС без сделки – Ред.). Это нужно понимать", - сказал он в четверг журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.

Президент Франции отметил, что суть соглашения по Brexit, согласованного британским правительством с Брюсселем, не может быть пересмотрена.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду на то, что лидеры Евросоюз предоставят ее стране возможность отсрочить Brexit.

Ранее она обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.

В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.

Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.

Переговоры Евросоюза о Brexit являются одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег Великобритания, Brexit, Макрон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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