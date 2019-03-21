Макрон сделал четкое заявление о дальнейших переговорах по Brexit
Перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки
Президент Франции Эммануэль Макрон не возражает против переноса Brexit, но на небольшой срок.
"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", – сказал он журналистам в Брюсселе.
Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.
Президент Франции также заявил, что окончательный отказ британского парламента одобрить соглашение по Brexit автоматически приведет к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС.
"В случае неудачи на голосовании – это будет вариант no deal (выхода из ЕС без сделки – Ред.). Это нужно понимать", - сказал он в четверг журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе.
Президент Франции отметил, что суть соглашения по Brexit, согласованного британским правительством с Брюсселем, не может быть пересмотрена.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду на то, что лидеры Евросоюз предоставят ее стране возможность отсрочить Brexit.
Ранее она обратилась к председателю Еврокомиссии с просьбой продлить процедуру Brexit до 30 июня.
В ответ на этом, как мы уже писали, ей заявили, что Британия должна должна покинуть Евросоюз либо до майских выборов в Европарламент, либо в конце года, и принимать в них участие.
Кроме того, также сообщалось, что Евросоюз может согласиться с ее просьбой, но только если Мэй сможет заручиться поддержкой на голосовании по соглашению о Brexit на следующей неделе.
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