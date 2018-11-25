Макрон сделал важное заявление по обстрелу сирийского Алеппо

Вчера, 17:39

Франция затронет ситуацию в Алеппо на различных встречах, отметил президент Франции

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что о факте обстрела сирийского Алеппо снарядами с отравляющими веществами должны знать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом он заявил на саммите ЕС в воскресенье, 25 ноября.

"Я хотел бы, чтобы те, кто раскрыл эту информацию о возможном использовании химического оружия, могли бы передать всю эту информацию в международную организацию в Гааге (ОЗХО – Ред.)", – сказал он.

Он пообещал, что Франция затронет ситуацию в Алеппо на различных встречах, отметив, что его страна "осуждает использование химического оружия, кем бы оно ни применялось".

Напомним, в субботу, 24 ноября, западные кварталы сирийского Алеппо были обстреляны снарядами с хлором, сообщалось о сотни пострадавших. Шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на группировку "Джебхат ан-Нусра". По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, которые расположены близ линии соприкосновения сирийской армии с повстанцами.

В больницы попали по меньшей мере 107 мирных жителей после обстрела города снарядами с отравляющими веществами. У пострадавших наблюдаются симптомы удушья легкой и средней степени. Некоторые из них направили в отделение интенсивной терапии. Среди пострадавших есть дети.
Сирия, погибшие, алеппо, пострадавшие, химоружие
Источник:

Интерфакс-Украина

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