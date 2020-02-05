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Макрон сделал заявление о России и безопасности Европы

5 февраля, 01:02

Диалог с РФ нужно вести по вопросам вооружений, проблемам кибербезопасности, космоса

/ Фото: Getty Images

Диалог с Россией необходим для стабильности и безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон студентам в Ягеллонском университете в Кракове.

"Вашему поколению предстоит жить в условиях мира, где правила многосторонности сильно подорваны, в мире, в котором существует опасность, в котором возобновлена гонка вооружений. Поэтому Европе необходимо оказывать все большее внимание проблемам безопасности, – обратился он к студентам. – Нам необходимо переосмыслить наши отношения с Россией".

"Я хочу вновь подчеркнуть, что Франция не пророссийская, не антироссийская страна, она проевропейская, – продолжил Макрон. - Я считаю, что нельзя строить архитектуру безопасности, доверия, мира в Европе без диалога с Россией".

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По его словам, диалог с РФ нужно вести по вопросам "вооружений, проблемам кибербезопасности, космоса".

В качестве примера он указал на зависимость урегулирования в Украине от диалога с Россией.

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"Без диалога с Россией мы не сможем продвигаться, а как показала встреча в "нормандском формате" в декабре в Париже, такое продвижение возможно", - подчеркнул он.

Ранее на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Россией.

Ранее бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев напомнил, что после избрания президентом Эммануэль Макрон назвал Россию агрессором и выразил свою поддержку Киеву. Однако позже он "эволюционировал" в не очень позитивную для Украины сторону.

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Россия Франция Эммануэль Макрон

Источник: ТАСС

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