Макрон сознался, что между Парижем и Берлином есть разногласия о Brexit

Макрон считает, что в какой-то момент его нужно будет найти

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что между Парижем и Берлином есть ряд разногласий, в том числе по поводу выхода Великобритании из состава Евросоюза. "Культура компромисса не должна мешать нам отстаивать свои позиции, в любой паре так, надо признавать разногласия", — отметил он.

"У нас нет абсолютного согласия по вопросу выхода Великобритании из ЕС. В какой-то момент его нужно будет найти", — пояснил Макрон. Он добавил, что также "нет единой линии по вопросам климата и энергетике", отметив, что Франция не согласна с новыми переговорами между ЕС и США.

В январе 2019 года Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подписали в Ахене договор, который регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами обеих стран.

Напомним, день "развода" с ЕС планировали еще на 29 марта. Но теперь дату перенесли – вот только не ясно, на когда именно, и по какому сценарию должен произойти Brexit.

За четыре года решение британцев уже значительно ударило по экономике. Фунт подешевел, цены на продукты выросли. И каждый месяц неопределенного статуса страны приносит многомиллионные убытки и Лондону, и Брюсселю. Аналитики уже подсчитали, что перенос Brexit обойдется европейцам в 21 млн евро.

Между тем, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из ЕС (Brexit) без соглашения, несмотря на то, что парламент рассмотрит возможность нового референдума по Brexit.

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