Макрон утверждает, что не следует переживать из-за Brexit Британии без соглашения
По словам Макрона, европейским странам не следует затягивать процесс выхода
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам не следует опасаться возможного выхода Великобритании из Евросоюза без заключения сделки
"В том, что касается Brexit, я считаю, что не следует бояться выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Потому что если мы будем бояться этого, мы окажемся заложниками противоположной стороны. А было бы неправильным шагом продемонстрировать, что мы боимся выхода Великобритании в условиях отсутствия соглашения, мы оказались бы просто пленниками в такой ситуации", — отметил французский президент.
"Во-вторых, нам не следует затягивать процесс выхода. Я согласился со сроком по 30 октября включительно, чтобы избежать двусмысленной ситуации. Если бы я опасался, что Великобритания будет присутствовать на саммите, я бы отказался одобрить продление сроков", — сказал Макрон.
Он отметил, что "проблема состоит не в присутствии Великобритании, в частности премьера Терезы Мэй в период назначения на ведущие посты в ЕС". "Проблема возникла бы в случае, если бы такое присутствие сохранилось в условиях, когда новая команда в ЕС приступила к работе 1 ноября. Потому что с ней нам предстоит обсуждение перспектив нового бюджета ЕС", — сказал французский президент.
Он подчеркнул при этом, что "нет ни малейшего смысла обсуждать вопросы перспектив бюджета, если за столом переговоров будет присутствовать Великобритания, собирающаяся выйти из ЕС". "Поэтому я считаю, что моя позиция по Brexit имеет полное право оставаться в силе, даже в еще большей степени, чем раньше", — сказал он.
Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.
На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.
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