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Макрон утверждает, что не следует переживать из-за Brexit Британии без соглашения

3 июля, 06:43

По словам Макрона, европейским странам не следует затягивать процесс выхода

Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам не следует опасаться возможного выхода Великобритании из Евросоюза без заключения сделки

"В том, что касается Brexit, я считаю, что не следует бояться выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Потому что если мы будем бояться этого, мы окажемся заложниками противоположной стороны. А было бы неправильным шагом продемонстрировать, что мы боимся выхода Великобритании в условиях отсутствия соглашения, мы оказались бы просто пленниками в такой ситуации", — отметил французский президент.

"Во-вторых, нам не следует затягивать процесс выхода. Я согласился со сроком по 30 октября включительно, чтобы избежать двусмысленной ситуации. Если бы я опасался, что Великобритания будет присутствовать на саммите, я бы отказался одобрить продление сроков", — сказал Макрон.

Он отметил, что "проблема состоит не в присутствии Великобритании, в частности премьера Терезы Мэй в период назначения на ведущие посты в ЕС". "Проблема возникла бы в случае, если бы такое присутствие сохранилось в условиях, когда новая команда в ЕС приступила к работе 1 ноября. Потому что с ней нам предстоит обсуждение перспектив нового бюджета ЕС", — сказал французский президент.

Он подчеркнул при этом, что "нет ни малейшего смысла обсуждать вопросы перспектив бюджета, если за столом переговоров будет присутствовать Великобритания, собирающаяся выйти из ЕС". "Поэтому я считаю, что моя позиция по Brexit имеет полное право оставаться в силе, даже в еще большей степени, чем раньше", — сказал он.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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Тег Великобритания, ЕС, выход, соглашение, Brexit, Макрон

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ТАСС

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