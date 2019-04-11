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Макрон ужесточил правила проведения акций протеста: детали

Сегодня, 13:00

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который ужесточает регулирование акций протестов со стороны органов власти, передают в четверг французские СМИ.

Этот закон был принят на фоне протестов французского движения "желтые жилеты".

В частности, закон расширяет полномочия полиции, а также разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер в свою очередь заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности.

"Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы", - заявил Кастанер.

Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, но 92 парламентария выступили против.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Ранее Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". О

Как известно, на фоне массовых беспорядков участникам демонстраций запретили проводить манифестации в "сердце" столицы республики – на Елисейских полях.


Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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Тег Франция, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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