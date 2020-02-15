Макрон в Мюнхене в очередной раз призвал к разрядке с Россией

Президент Франции заявил, что антироссийские санкции не работают, и ни один европейский лидер не хочет противостоять Кремлю

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MMA/pac

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 56-й Мюнхенской конференции, заявил, что Европейскому Союзу нужно стремиться к улучшению отношений с Россией. При этом, по его словам, он не предлагает отменить санкции против Москвы, но подчеркнул, что санкционная политика не работает.

"Заслуживающий доверия подход в отношениях с Россией будет заключаться в том, чтобы заявить, что мы не будем мириться с замороженными конфликтами и возобновим стратегический диалог. Конфликты множатся, а мы не можем их решить", – заявил Макрон, добавив, что не видел ни одного из европейских коллег, кто бы открыто хотел противостоять Кремлю.

"Россия очень агрессивна и будет продолжать в том же духе. Но это (то, что сейчас, по мнению Макрона, делает Европа. – Авт.) не политика – это совершенно неэффективная система", – считает французский президент. В тренде В Японии придумали новый способ борьбы с коронавирусом: подробности

Отдельно Эммануэль Макрон призвал европейских коллег "возобновить диалог с Россией по Украине", так как, по его мнению, антироссийские санкции не работают, поэтому нужен новый подход по отношению к политике Кремля.

Напомним, в баварской столице с 14 по 16 февраля проходит ежегодная 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Сегодня здесь выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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