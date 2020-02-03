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Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам

3 февраля, 17:01

Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской - она просто проевропейская

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MMA/pac

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MMA/pac

Европа защитит польский народ, если на него нападут. Об этом в ходе визита в Польшу, которая намерена занять место Британии в Евросоюз, заявил президент Франции Эммануэль Макро, передает издание Wirtualna Polska

На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и польским премьер-министром Матеушем Моравецкомим Эммануэль Макрон подчеркнул, что Франция не является ни пророссийской, ни антироссийской – она просто проевропейская.

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При этом президент Франции подчеркнул, что европейские страны должны быть твердыми в отношениях с Россией. Эммануэль Маркон добавил, что он "здесь не наивный".

В тренде
Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/MMA/pac

"Мы должны быть требовательными к своему политическому диалогу с Россией", - сказал Эммануэль Макрон.

Ранее бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев напомнил, что после избрания президентом Франции Эммануэль Макрон назвал Россию агрессором и выразив свою поддержку Киеву. Однако позже он "эволюционировал" в не очень положительную для Украины сторону.

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Россия Польша Франция Эммануэль Макрон

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