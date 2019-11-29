Макрон захотел дружить с Россией: генсек НАТО ему резко ответил

Йенс Столтенберг и Эммануэль Макрон. Фото: Bertrand Guay/REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз выступил за диалог Запада с Россией, заявив, что Москва не является общим врагом стран НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"НАТО – организация коллективной обороны, но против кого? Кто наш общий враг? Это очень стратегический вопрос. Некоторые говорят, что это Россия или Китай. Является ли целью Североатлантического альянса идентифицировать одного или другого как наших врагов? Я так не думаю", – сказал Макрон 28 ноября.

Назвав главным врагом Североатлантического альянса терроризм, французский президент выразил готовность инициировать новый "ясный, прочный и требовательный" диалог с Россией.

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"Я хотел бы придать новый импульс этому диалогу", – добавил он.

Макрон утверждает, что отсутствие диалога с Россией не сделало европейский континент более безопасным и что это влечет за собой ухудшение ситуации в Украине.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил французскому лидеру, что альянс не ограничивает свое внимание лишь одной угрозой, и что политика блока предусматривает как сдерживание, так и диалог с Россией.

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"Мы должны быть готовы отвечать на любую потенциальную угрозу на любом направлении … Россия – наш сосед, и этого не изменить. Нам нужен диалог с Россией для предотвращения конфликтных ситуаций и инцидентов", – отметил генсек.

В то же время, по словам Столтенберга, НАТО не собирается менять свою политику в отношении России.

"НАТО совместно определило политику в отношении России... Мы будем оставаться на совместной позиции относительно того, как противодействовать России", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Франции допустил возвращение России в клуб "Большой восьмерки", когда ситуация на востоке Украины вернется в мирное русло.

Новости "Сегодня" разбирались, куда могут привести Францию и Евросоюз высказывания Макрона об общей европейской архитектуре безопасности с Россией.

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