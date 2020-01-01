Макрон заявил, что осуществит реформу пенсионной системы

По его словам, реформа пенсионной системы будет доведена до конца

REUTERS/Luc Gnago

Во Франции реформа пенсионной системы, которая ранее вызвала забастовки по всей стране, будет осуществлена в полном объеме. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заверил в своем новогоднем обращении, передает BFM.

По его словам, реформа пенсионной системы будет доведена до конца и обеспечит равные права всем трудящимся, достойный уровень пенсий".

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Макрон напомнил, что в настоящее время "женщины получают пенсии меньшие, чем мужчины", и на недостаточном уровне находятся пенсионные выплаты у фермеров. Он также заявил о необходимости обеспечить равновесие системы, сделать так, чтобы пенсиями были обеспечены будущие поколения.

Кроме того, президент Франции заявил, что при проведении реформы будут учтены физически тяжелые профессии, что позволит обеспечить их представителям ранний выход на пенсию.

Ранее французы выходили на отдых в 60 лет, теперь в 62. И все равно денег в бюджете на выплаты не хватает. Поэтому президент Франции Эммануэль Макрон предложил: идешь на пенсию в 62 года – теряешь 10 процентов соцвыплат. В 64 года получаешь полную сумму. А отработаешь еще два года – будешь получать 10% надбавки. Французам эта схема не понравилась. И они объявили общенациональную забастовку. Во всей стране продолжались почти 250 акций протеста.

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