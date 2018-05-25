Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости работы "нормандского формата" по Украине для достижения "новых компромиссов" и "прогресса" по Донбассу.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Что касается Украины, основой являются Минские соглашения. Нормандский формат очень полезен, мы его можем проводить на уровне глав государств и на уровне правительств, когда достигаются определенные результаты, которые подготавливаются техническими командами, министрами", сказал Макрон.

"И за этим стоит вызов. Мы должны будем сделать это в ближайшие недели. Нам нужно будет работать, чтобы достичь новых компромиссов, чтобы достичь прогресса по Донбассу", – подчеркнул он.

В свою очередь, Путин заметил, что Россия готова поддерживать встречи в "нормандском формате".

"Другого инструмента, кроме как переговоров в Минске и "нормандский формат", у нас нет, Россия готова его поддерживать, мы готовы встречаться на всех уровнях, но разумеется каждая из этих встреч должны быть хорошо подготовлены и должны чем-то позитивным заканчиваться", – сказал Путин.

По его словам, "диалог лучше, чем конфронтация".

Он подчеркнул, что процесс урегулирования продвигается очень медленно, потому что власти в Украине "не стремятся к урегулированию – там разворачивается уже новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента".

Как известно, полуторагодичная пауза в работе "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подходит к концу. Президент Петр Порошенко рассказал, где и когда четыре лидера могут встретиться в очередной раз. И уже даже согласовал позиции с руководителями Франции и Германии.

Напомним, последний раз лидеры "нормандской четверки" лично собирались в октябре 2016-го. В телефонном режиме они связывались в этом марте, договорившись о "Пасхальном перемирии", которое так и не было реализовано.