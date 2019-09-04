Макрона просят принять меры из-за "сумасшедших", которые поднимаются на Монблан

Власти заявили, что некоторые туристы при поднятии на Монблан, нарушают закон

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Мэр города Шамони, который расположен в Альпах, призвал президента Франции Эммануэля Макрона принять меры из-за"сумасшедших", которые поднимаются на Монблан.

Об этом сообщает The Guardian.

Жан-Марк Пейлекс, который в течение многих лет выступает против переполненности на Монблане, заявил, что британский морпех принес на гору гребной тренажер, но забрать его обратно не смог.

Также, по его словам, турист из Германии совершил восхождение со своей собакой, несмотря на предупреждение не делать этого от полицейских бригад, патрулирующих Монблан во время напряженного летнего сезона.

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Мужчина обещал, что оставит свою собаку в приюте, прежде чем совершить попытку восхождения, однако он посреди ночи пошел на вершину с собакой, которая выжила, но вернулась с окровавленными лапами.

Также в июне два альпиниста из Швейцарии приземлились на небольшом самолете восточнее вершины Монблана и начали восхождение на вершину.

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Перехваченные горной полицией, они были оштрафованы на 38 евро, поскольку технически они нарушили законы 1960-х годов, обозначающие места посадки в этом районе.

Пейлекс призвал Макрона "без промедления разработать и принять законы, чтобы с 2020 года строго наказывать всех этих психов, которые нарушают закон, и восстановить мир на Монблане".

Как сообщалось ранее, в минувшем году, покоряя Монблан, погиб одесский альпинист и врач Дмитрий Мавроди.

Также мы писали, что в Полтавской области в Миргороде живет 79-летняя спортсменка. В свои годы Анастасия Дойникова проезжает на велосипеде сто километров и мечтает покорить самую высокую точку Европы – Монблан, а 80-летний юбилей встретить на главной вершине Африки – Килиманджаро.

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