Малыш на третий месяц после рождения сказал маме: Я люблю тебя

Когда мать рассказывала об этом чудо-явлении знакомым, они считали ее сумасшедшей, тогда она записала все на видео

У 29-летней Сары Маршалл из Ньюкасла (Англия) родился очаровательный сын Томми-Фрэнк. Сейчас ему три месяца, и он обладает уникальными способностями. Малыш произнес первые слова через девять недель после появления на свет, и это не просто одно слово, а целое предложение.

"Первое, что сказал мой малыш, было "я люблю тебя". Поначалу я думала, что схожу с ума, но потом я услышала это еще раз. Томми хорошо запомнил эту фразу, и я даже успела снять видео, как он это делает, чтобы мне поверили", – признается мама малыша.

Как сообщает The Sun, малыш действительно уже с легкостью повторяет выражения за своей старшей сестрой. Сара считает, что Томми растет настоящим гением — он даже успел побить мировой рекорд и стать самым раннеговорящим ребенком.

Фото: The Sun

"Я знаю, что это достижение не будет официально зарегистрировано в мировом рекорде, но я думаю, что у моего сына все еще впереди", – говорит Сара.

Ранее в Ноттингеме родился малыш Тео, который как первое слово произнес не "мама", а "привет, Дини". Ему тогда было 14 недель. Это тоже шокировало родственников, поскольку никто не ожидал, что малыш скажет сложную для него фразу так рано.

Напомним, "Суперсемейка 2" установила рекорд проката среди мультфильмов. Лента собрала за премьерные выходные 180 миллионов долларов и установила новый рекорд в истории анимации.

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