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Манфред Вебер снимает кандидатуру претендента на должность главы Еврокомиссии

2 июля, 20:46

Манфреда Вебера изначально поддерживала канцлер ФРГ Ангела Меркель

Манфред Вебер. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Манфред Вебер. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Немец Манфред Вебер, который был главным кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на должность главы Еврокомиссии, больше не претендует на этот пост. Его слова привел во вторник в "Твиттере" официальный представитель политика Кристиан Хюгель.

"Здесь начался мой путь в роли главного кандидата от ЕНП, здесь он и заканчивается", — заявил Вебер на заседании фракции европейских консерваторов. "Я продолжу борьбу за европейскую демократию, для меня большой честью делать это от лица ЕНП", — сказал он.

Вебера изначально поддерживала канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако ряд других лидеров ЕС были против его кандидатуры.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии. Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.

"Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами cтран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", — написал Ааманн.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.

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Тег Еврокомиссия, пост, Меркель, ФРГ, кандидатуры, Вебер

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ТАСС

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