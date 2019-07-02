Манфред Вебер снимает кандидатуру претендента на должность главы Еврокомиссии
Манфреда Вебера изначально поддерживала канцлер ФРГ Ангела Меркель
Немец Манфред Вебер, который был главным кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на должность главы Еврокомиссии, больше не претендует на этот пост. Его слова привел во вторник в "Твиттере" официальный представитель политика Кристиан Хюгель.
"Здесь начался мой путь в роли главного кандидата от ЕНП, здесь он и заканчивается", — заявил Вебер на заседании фракции европейских консерваторов. "Я продолжу борьбу за европейскую демократию, для меня большой честью делать это от лица ЕНП", — сказал он.
Вебера изначально поддерживала канцлер ФРГ Ангела Меркель, однако ряд других лидеров ЕС были против его кандидатуры.
Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии. Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.
"Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами cтран ЕС. Заседание Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров", — написал Ааманн.
Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.
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