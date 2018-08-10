Масштабное наводнение во Франции: началась эвакуация людей

Сегодня, 10:36

В МВД страны сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнении

twitter.com/lachainemeteo
twitter.com/lachainemeteo

На юге Франции из опасных районов пришлось эвакуировать 1600 человек из-за сильных наводнений. О погибших информации нет, однако несколько человек числятся пропавшими без вести. Об этом пишет BBC.

В частности, исчез 70-летний гражданин Германии, который работал в одном из летних детских лагерей. Также в одном из летних лагерей в Сен-Жульен-де-Пейроль были эвакуированы 119 детей.

В МВД страны сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнении. Сейчас там работают более 400 пожарных и полицейских, а также 4 вертолета.

Отмечается, что около десятка человек обратились в больницы с работодателем с незначительными травмами. Информации о погибших в результате наводнения нет.

Напомним, в Китае семь человек погибли, один пострадал во время сильного ливня, обрушившегося на уезд Миньсянь вблизи города Динси (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Как отмечается, сильный дождь с градом прошел в регионе в среду вечером ориентировочно с 16:00 до 20:00 по местному времени. По информации властей, стихия нанесла ущерб шести поселкам. Туда уже были доставлены предметы первой необходимости, включая палатки, зонтики и продукты питания.

Также в Великобритании из-за наводнения погиб пожилой мужчинаОн не смог выбраться из автомобиля, который ушел под воду.
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