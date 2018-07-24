Масштабные лесные пожары в Греции: власти обратились за помощью к ЕС

23 Июля 2018, 23:23

Официальное обращение к ЕС будет направлено до конца понедельника


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

Власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами, заявил в понедельник агентству Associated Press представитель греческой службы гражданской обороны Спирос Георгеу.

Он отметил, что официальное обращение к ЕС будет направлено до конца понедельника.

Это решение было принято после того, как власти Афин ввели чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров, которые вынудили эвакуироваться множество жителей столичных пригородов.

Чрезвычайное положение объявлено в восточных и западных пригородах Афин. Одни из пожаров разгорелся в районе Пентели к северо-востоку от столицы Греции. В соседнем районе спасатели используют лодки, чтобы эвакуировать людей, оказавшихся на отрезанном огнем участке пляжа.

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Другой крупный лесной пожар замечен в 50 км к западу от греческой столицы. Зона пожара создала плотную дымовую завесу, которая достигла городской черты, и ее в виде оранжевой дымки можно было наблюдать в небе над Афинами, отмечает агентство.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране. Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".
Греция, ЕС, чрезвычайное положение, помощь, лесной пожар
Источник:

Интерфакс

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