Масштабные пожары в Греции: власти рассматривают версию о поджоге

Сегодня, 01:40

Количество жертв пожара составляет 82 человека

фото AFP
фото AFP

Власти Греции подозревают, что масштабные лесные пожары в пригороде Афин, унесшие жизни по меньшей мере 82 человек, вспыхнули в результате умышленных действий.

По словам министра общественного порядка Никоса Тоскаса, анализ спутниковых снимков и проверки на местах свидетельствуют о том, что пожар, вероятно, был результатом поджога.

По состоянию на 26 июля количество жертв пожара составляет 82 человека. Поисково-спасательная операция продолжается как на суше, так и в море. Ведь сотни человек бежали от пламени и удушающего дыма на близлежащие пляжи. Некоторые из них пытались спастись в море.

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Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.

Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов, транспортных средств и пожарных. Испания и Кипр также предложили помощь.

Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами. 

В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции. 

Между тем, после масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.
Греция, поджог, афины, пожары, лесные пожары
Источник:

Associated Press

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