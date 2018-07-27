Масштабные пожары в Греции: власти рассматривают версию о поджоге
Количество жертв пожара составляет 82 человека
Власти Греции подозревают, что масштабные лесные пожары в пригороде Афин, унесшие жизни по меньшей мере 82 человек, вспыхнули в результате умышленных действий.
По словам министра общественного порядка Никоса Тоскаса, анализ спутниковых снимков и проверки на местах свидетельствуют о том, что пожар, вероятно, был результатом поджога.
По состоянию на 26 июля количество жертв пожара составляет 82 человека. Поисково-спасательная операция продолжается как на суше, так и в море. Ведь сотни человек бежали от пламени и удушающего дыма на близлежащие пляжи. Некоторые из них пытались спастись в море.
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Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома.
Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов, транспортных средств и пожарных. Испания и Кипр также предложили помощь.
Ранее мы писали, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.
В самое ближайшее время Европейская комиссия запустит механизм гражданской обороны для оказания помощи охваченной пожарами Греции.
Между тем, после масштабных лесных пожаров, бушевавших в пригородах Афин, в Грецию пришло новое стихийное бедствие. На этот раз Афины заливает дождями, улицы города превратились в огромные бассейны.