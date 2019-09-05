Масштабный лесной пожар под Афинами: рассматривается версия поджога

На борьбу с огнем были "брошены" 98 пожарных на 35 автомобилях

/ Фото: Getty Images

Около сотни пожарных брошены на тушение крупного пожара в лесной местности в местечке Неа Макри в 20 км от Афин. Об этом сообщил генеральный секретарь по вопросам гражданской защиты страны Никос Хардалиас одному из местных телеканалов.

"Пожар пошел на убыль, но он возник в густом лесу и пока продолжает представлять опасность", - сказал Хардалиас, отметив, что это уже седьмой пожар в этом районе за девять дней. По словам генерального секретаря, пожар начался за монастырем Святого Ефрема, а через десять минут в соседнем местечке Агия Марина возникло второе возгорание.

"Мы делаем все возможное, чтобы потушить пожар до того времени, как усилится ветер", - подчеркнул Хардалиас. По его словам, огонь жилым строениям не угрожал, но пожарная команда эвакуировала некоторых жителей в превентивных целях.

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Министр внутренних дел Такис Теодорикакос выразил оптимизм по поводу того, что пожар вскоре будет поставлен под контроль, отметив, что на его тушение направлены "огромные силы". Он дал понять, что причиной возгораний, возможно, был умышленный поджог.

"Пожар возник в 02:30 ночи и развивался по двум направлениям. Вы понимаете, что это может означать", - сказал министр.

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Пожар был зафиксирован около 02:30 по местному времени в лесном массиве в Нью-Макри недалеко от жилых домов, но затем из-за ветра изменил направление. На борьбу с огнем были брошены 98 пожарных на 35 автомобилях и добровольцы. С утра к тушению подключились три пожарных самолета и два вертолета.

Напомним, что масштабные пожары были и в Турции. Так, в августе в Турции произошло 300 пожаров, в результате которых были уничтожены сотни гектаров леса.

Последний пожар августа произошел в районе Алании в провинции Анталия. Пожар был быстро потушен. Первый пожар сентября случился утром 1 сентября в районе Бурсы, он также был быстро ликвидирован.

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