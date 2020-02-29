Масштабный поток беженцев в ЕС: Австрия готова направить полицейских на внешнюю границу

Австрия готова направить дополнительные силы полиции в страны на внешней границе ЕС чтобы не пропустить нелегальных мигрантов через Турцию в Европу. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Нельзя допустить повторения ситуации 2015 года. Наша цель – защитить внешние границы ЕС, остановить там нелегальных мигрантов и не пропускать, – написал Курц в Twitter. – Австрия также готова поддержать страны на внешней границе дополнительными полицейскими, как об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Если защита внешней границы ЕС провалится, тогда Австрия будет защищать свою границу".

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Анкаре решили не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сегодня по меньшей мере 18 тыс. сирийских беженцев пересекли границу Турции с ЕС.

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Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не препятствовать проходу мигрантов в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

За день до этого в Турции подтвердили, что соглашение по распределению мигрантов остается в силе. То есть, границы для беженцев открывать не будут.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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