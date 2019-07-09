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Масштабный пожар в Барселоне: пострадали более 20 человек

9 июля, 08:47

Причиной пожара стала реакция между горючими химическими веществами

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.

Не менее 23 человек пострадали в результате пожара, возникшего в понедельник на промышленном комплексе в испанской провинции Барселона. Об этом сообщило новостное агентство Европа Пресс.

По его данным, причиной пожара стала реакция между горючими химическими веществами. Она произошла, когда два работника, переносивших химикаты, случайно столкнулись друг с другом. 11 человек из числа раненых были госпитализированы.

Серьезного ущерба конструкции завода нанесено не было. Через несколько часов пожар был потушен, эвакуация комплекса не потребовалась.

Напомним, на западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды.

В Испании из-за жары погибли два человека. Так, юноша 17 лет впал в кому и скончался в Кордобе во время купания в бассейне после работы в поле в пятницу, сообщает газета La Vanguardia. Мужчина в возрасте 93 лет скончался прямо на улице в городе Вальядолид на северо-западе Испании. Еще два человека попали в больницы в тяжелом состоянии из-за теплового удара. Один из пострадавших – пожарный, тушивший лесной пожар в провинции Таррагона в Каталонии.

Метеорологическая служба Испании объявила о максимальном, красном, уровне опасности от жары, в семи провинциях, в том числе в Каталонии. В пятницу жара в Испании достигла пика, она продолжится и в выходные, сообщает газета El País. В Мадриде столбик термометра достиг 32 градусов по Цельсию, в Барселоне – 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах Испании температура может достигать в пятницу 42 градусов

Как мы писали ранее полиция Испании, пожарные и экстренные службы эвакуировали людей из одного из небоскребов Мадрида из-за сообщения о вероятности взрыва.

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Тег Испания, пожар, Барселона, тушение

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Источник:

ТАСС

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