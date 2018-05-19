Массовая забастовка чиновников во Франции: отменяют 20% авиарейсов

Во Франции 22 мая отменят до 20% авиарейсов в трех крупнейших аэропортах из-за забастовки госслужащих. Главное управление гражданской авиации республики обратилось к авиаперевозчикам с просьбой сократить полетную программу из аэропортов Парижа, Лиона, Марселя. В связи с этим ведомство рекомендовало пассажирам заранее связываться с авиакомпаниями для того, чтобы уточнить статус рейса. Об этом сообщает AFP.

Забастовка пройдет по призыву семи крупнейших французских профсоюзов. Согласно данным организаторов, во вторник на всей территории Франции пройдут более 100 собраний и манифестаций практически во всех департаментах страны. Ожидается, что в акциях примут участие более 5 миллионов французов, выступающих против целого предлагаемых правительством мер.

Помимо аэропортов, стачка затронет работу больниц, образовательных учреждений, детских садов и правоохранительных структур Франции.

Предстоящая забастовка госслужащих станет третьей по счету за год нахождения у власти президента Франции Эммануэля Макрона.

В апреле около 30% рейсов французской авиакомпании Air France 7 апреля были отменены из-за забастовок сотрудников, которые требуют повышения зарплат.