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Массовое отравление в элитном ресторане Валенсии: число пострадавших выросло

Сегодня, 12:12

Причиной трагедии следователи считают грибы сморчки, которые подавали на застолье

Фото: Pixabay
Массовое отравление в элитном ресторане Валенсии: число пострадавших выросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fca/873/5c6fca873748d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fca/873/5c6fca873748d.jpg Евросоюз Причиной трагедии следователи считают грибы сморчки, которые подавали на застолье

В Испании более чем вдвое увеличилось число пострадавших в результате массового отравления в элитном ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Как сообщают местные СМИ, на данный момент с симптомами отравления различной стадии в городские больницы уже обратились 29 человек.

Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства инцидента, который, напомним, случился на застолье по случаю дня рождения. Одной из первых жертв стала супруга виновника торжества – по возвращении домой у нее начались рвота и диарея, а на следующее она скончалась. Среди пострадавших – муж погибшей и ее десятилетний сын.

На фоне случившегося шеф-повар ресторана уже выразил свои соболезнования и сейчас планирует временно закрыть заведения, которое в 2009 году получило звезду Мишлен – "Оскар" в ресторанном бизнесе.

Причиной трагедии следователи считают грибы сморчки, которые подавали на застолье – либо они были неправильно приготовлены, либо повара подали ложные, ядовитые, сморчки.

Ранее мы писали, что в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии в результате отравления контрафактным алкоголем погибли уже 116 человек.

Также напомним,в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.

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Тег Испания, ресторан, отравление, грибы, Валенсия

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