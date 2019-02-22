Массовое отравление в элитном ресторане Валенсии: число пострадавших выросло
Причиной трагедии следователи считают грибы сморчки, которые подавали на застолье
В Испании более чем вдвое увеличилось число пострадавших в результате массового отравления в элитном ресторане RiFF, который находится в Валенсии. Как сообщают местные СМИ, на данный момент с симптомами отравления различной стадии в городские больницы уже обратились 29 человек.
Правоохранительные органы Испании расследуют обстоятельства инцидента, который, напомним, случился на застолье по случаю дня рождения. Одной из первых жертв стала супруга виновника торжества – по возвращении домой у нее начались рвота и диарея, а на следующее она скончалась. Среди пострадавших – муж погибшей и ее десятилетний сын.
На фоне случившегося шеф-повар ресторана уже выразил свои соболезнования и сейчас планирует временно закрыть заведения, которое в 2009 году получило звезду Мишлен – "Оскар" в ресторанном бизнесе.
Причиной трагедии следователи считают грибы сморчки, которые подавали на застолье – либо они были неправильно приготовлены, либо повара подали ложные, ядовитые, сморчки.
Ранее мы писали, что в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии в результате отравления контрафактным алкоголем погибли уже 116 человек.
Также напомним,в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.
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