Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

Массовое убийство в Германии: фото и видео с места бойни

24 января, 16:48

На юге страны неизвестный расстрелял своих родных

Видео: Reuters

Не прошло и месяца после стрельбы в центре Берлина, как в Германии расстреляли группу людей, часть из которых, по данным СМИ, погибла.

Как сообщили в немецких правоохранительных органах, инцидент случился 24 января в немецкой общине Рот-ам-Зее, которая находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В частности, сообщается о стрельбе в здании, в ходе которой несколько человек погибли и были ранены. По предварительной информации, преступление могло произойти на семейной почве – вероятно, погибшие были родственниками.

По информации агентство dpa, жертвами случившегося стали не менее шести человек.

Злоумышленника удалось задержать, но ни о нем самом, ни о его мотивах не сообщается, но по данным Bild, он родился в 1980-х годах.

На данный момент проверяется информации о наличии у него возможных сообщников.

Напомним, в октябре 27-летний сторонник праворадикальных взглядов открыл стрельбу возле синагоги в немецком Галле. При этом он ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.

Также сообщалось об убийстве в Берлине 40-летного гражданина Грузии и России, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Германия стрельба расстрел бойня массовое убийство

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планете
Осталось 10 лет: ООН сделала резкое заявление о жизни на планетеFun
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в Европе
Зарплаты для топ-чиновников: какая сумма считается достойной в ЕвропеЕвросоюз
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
Безвиз не бесплатно: как и почему Евросоюз меняет правила въезда
Безвиз не бесплатно: как и почему Евросоюз меняет правила въездаЕвросоюз
Полиция Британии объяснила наличие трезубца в списке
Полиция Британии объяснила наличие трезубца в списке "террористических" символовУкраина
В украинскую ГТС инвестируют средства: на что потратят деньги
В украинскую ГТС инвестируют средства: на что потратят деньгиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...