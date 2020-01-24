Массовое убийство в Германии: фото и видео с места бойни

Не прошло и месяца после стрельбы в центре Берлина, как в Германии расстреляли группу людей, часть из которых, по данным СМИ, погибла.
Как сообщили в немецких правоохранительных органах, инцидент случился 24 января в немецкой общине Рот-ам-Зее, которая находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
В частности, сообщается о стрельбе в здании, в ходе которой несколько человек погибли и были ранены. По предварительной информации, преступление могло произойти на семейной почве – вероятно, погибшие были родственниками.
По информации агентство dpa, жертвами случившегося стали не менее шести человек.
Злоумышленника удалось задержать, но ни о нем самом, ни о его мотивах не сообщается, но по данным Bild, он родился в 1980-х годах.
На данный момент проверяется информации о наличии у него возможных сообщников.
Напомним, в октябре 27-летний сторонник праворадикальных взглядов открыл стрельбу возле синагоги в немецком Галле. При этом он ругался на представителей еврейской общины и оскорблял мигрантов.
Также сообщалось об убийстве в Берлине 40-летного гражданина Грузии и России, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили.
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