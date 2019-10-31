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Массовое задержание интернет-мошенников: спецоперация прошла в 18 европейских странах и Колумбии

31 октября, 16:31

60 аферистов обокрали людей со всего мира более, чем на 5 миллионов Евро

Массовое задержание интернет-мошенников произошло в Европе. Европол арестовал 60 злоумышленников, которые обокрали людей во всем мире более чем 5 миллионов евро. Злоумышленники пользовались данными похищенных кредитных карточек и покупали на них товары в сети. А приобретенный за чужой счет товар распродавали. Масштабную спецоперацию провели 18 европейских стран и Колумбия.

Напомним, преступники облюбовали интернет и в Украине. Именно поэтому новости "Сегодня" писали о том, как защититься от мошенников в интернете и раскрыли ТОП-3 схемы аферистов. Впрочем, на первом месте топа мошенничеств в интернете псевдопродавцы. Они заманивают низкой ценой и просят заплатить за товар заранее. А как только получают деньги – меняют номер телефона и удаляют объявления.

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Также мы предупреждали, что телефонные аферисты выманивают деньги у пожилых украинцев. Злоумышленники пытаются или разжалобить, или запугать жертву. Они звонят пожилому человеку и рассказывают, что кто-то из его близких попал в беду и нуждается в деньгах – на срочное лечение или на то, чтобы выбраться из-за решетки.

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интернет мошенники аферисты европол

Источник: Сегодня

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