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Массовые столкновения в аэропорту Барселоны: более полусотни человек травмированы

15 октября, 09:30

Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров

Фото twitter.com/naciodigital

Фото twitter.com/naciodigital

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и протестующими, которые поддерживают независимость Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что уже 56 человек обратились за помощью к медикам из-за полученных в столкновениях травм. Большинство раненых находились в первом терминале аэропорта. Четверым пострадавшим понадобилась госпитализация.

Около 8 тыс. участников протестов сидели перед выходами к первому терминалу. Они перекрыли доступ к аэропорту и нарушили его работу. Некоторые экипажи не прибыли на рабочую смену. Авиакомпания Vueling в результате отменила сто рейсов, запланированных на понедельник, и еще 20, которые должны были вылететь во вторник.

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Митингующие требовали освободить 12 каталонских лидеров, которых арестовали после проведения референдума о независимости. Сегодня им объявили сроки заключения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

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Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Жители Каталонии в ответ на решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Люди требуют освободить политических деятелей.

Акции также проходят в других городах, таких как Жирона, Таррагона и Манреса. В Жироне люди заблокировали железную дорогу в знак протеста.

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