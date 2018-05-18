Мать поменяла имя сыну из-за неудачной татуировки

У женщины был выбор – сводить татуировку или менять имя ребенка, она выбрала второе

В Швеции Йоханна Гизельхол Сандстром решилась изменить имя своего сына после неудачного посещения тату-салона. Об этом сообщает местное издание Blekinge Läns Tidning.

Женщина изначально хотела набить на руке тату с именами дочери Новы и сына Кевина. Вернувшись домой, она обнаружила, что вместо "Кевина" на руке было набито "Келвин"

Она вернулась в салон, однако мастер лишь посмеялся над ошибкой. И припомнил, что она не стала проверять эскиз перед нанесением. Он вернул женщине деньги и дал контакты места, где сводят татуировки. Узнав, что удаление тату не очень приятная процедура, Йоханна решила назвать сына Келвином.

"Я ранее никогда не слышала имени Келвин. Никто не называет так своих детей. Поэтому когда я над этим поразмышляла, то поняла, что больше ни у кого не будет такого имени. Оно уникально. Сейчас мы уверены, что это имя лучше, чем Кевин," - заявила Йоханна.

История произошла три года назад, тогда мальчику было около двух лет, и он совершенно не заметил изменений.

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