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Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими без вести

Сегодня, 07:12

Племянница Скрипаля сообщила, что заявление подано по месту жительства – в Москве

Фото: AFP
Мать Скрипаля попросила полицию признать сына и внучку пропавшими без вести //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c91/860/5c6c91860678f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c91/860/5c6c91860678f.jpg Евросоюз Племянница Скрипаля сообщила, что заявление подано по месту жительства - в Москве

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести. Об этом сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

"По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны (мать Сергея Скрипаля — прим. Ред.) с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [Москва]", — сказала Виктория.

Как ранее сообщалось, последний телефонный разговор Юлии и Виктории состоялся 24 июля 2018 года. Юлия позвонила двоюродной сестре и рассказала о здоровье отца. Она не назвала сроков возможного возвращения в Россию.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью Сергея Скрипаля Еленой. Женщины собирались подать документы на визу в Великобританию, но 90-летняя Елена Скрипаль отказалась от поездки по состоянию здоровья. Власти Великобритании неоднократно отказывали Виктории в выдаче визы.

Как известно, российского шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в британском Солсбери. Установлено, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым были отравлены Скрипали, было разработано в России. 

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки "Александр Петров" и "Руслан Боширов". В декабре-2018 против Анатолия Чепиги и Александра Мишкина (настоящие имена Боширова и Петрова) ввели свои санкции США.

В конце января 2019 года ЕС ввел санкции против ГРУ за отравление Скрипаля в рамках нового режима сообщества по введению ограничительных мер в отношении ответственных, по мнению ЕС, за производство и распространение химического оружия.

Ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, ответственность за отравление Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия. Ряд европейских стран также выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.

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Тег Скрипаль, отравление Скрипаля

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Источник:

ТАСС

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