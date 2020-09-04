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Мать устроила бойню: жуткие подробности массового убийства детей в Германии

4 сентября, 14:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Убив пятерых детей, 27-летняя немка бросилась под поезд, но выжила

В Германии полиция расследует жуткое убийство пятерых детей, которых, вероятнее всего, лишила жизни их собственная мать.

Как сообщает RTL, тела детей – девочки в возрасте 1,5, 2 и 3, а также мальчиков 6 и 8 лет – обнаружили 3 сентября в квартире в 160-тысячном городе Золинген.

О случившемся в полицию сообщила их бабушка, которая живет в 60 км от них. Незадолго до этого ей позвонила ее 27-летняя дочь Кристиан и призналась в убийстве пятерых своих детей и планах совершить самоубийство.

После этого женщина ушла из дому и забрала с собой своего последнего выжившего ребенка – 11-летнего сына. Доехав на поезде до Дюссельдорфа, Кристиан бросилась прямо на вокзале под поезд, а ее сын поехал дальше и добрался до бабушки.

Упав между рельсами, мать-детоубийца травмы выжила, но однако допросить ее невозможно – она получила тяжелые травмы и все еще не пришла в сознание.

По неофициальной версии, мать ввела своим детям смертельную дозу некоего лекарства, но в полиции призывают воздержаться от спекуляций и дождаться результатов вскрытия.

После случившегося к дому, где жили дети, начали сносить цветы, свечи и мягкие игрушки, а мэр Золинген почтил их память минутой молчания.

Поэтому ее мотив матери остается неизвестным. По словам соседей, семья казалась нормальной, но в апреле этого года муж Кристиан и отец убитых детей пытался покончить с собой, но причина, как и то, где он находится сейчас, остается неизвестным. Полиция уже установила с ним связь.

Напомним, ранее в этом году в немецкой общине Рот-ам-Зее, которая находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг, произошла бойня в семейном кругу, в результате которой погибли не менее шести родственников.

А в прошлом году в одной из клиник Берлина убили сына экс-президента Германии Фритца фон Вайцзеккера. Спустя 9 месяцев суд вынес убийце жесткий приговор.

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Германия немцы детоубийца убийство детей
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