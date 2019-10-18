"Майдан" в Барселоне объявил забастовку: яркие фото и видео с улиц города

Сотни тысяч протестующих перекрыли доступ к основным въездам в город

В Барселоне продолжаются массовые беспорядки из-за тюремных сроков, к которым приговорили бывших членов правительства Каталонии за проведение референдума о независимости в 2017 году.

На пятый день протестов, 18 октября, в столице неспокойного региона началась всеобщая забастовка, а колонні протестующих перекрыли доступ к пяти основным въездам в город, сообщает El Pais.

Кроме того, барселонский аэропорт отменил 57 рейсов, а ряд туристических объектов – рынок Бокерия, Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) и несколько магазинов – закрыли.

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В демонстрациях принимают участие сотни тысяч человек. Основная группа протестующих собралась на главной дорожной артерии города – Виа Лайетана. Полиция уже произвела первые аресты.

Акции протеста проходят и во втором по величине городе Каталонии – Жироне, где на улицы вышли около 60 тыс. демонстрантов.

Напомним, ранее на этой неделе, помимо приговора девятерым бывшим членам каталонского правительства, Верховный суд Испании также издал европейский ордер на арест экс-председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который скрывается в Бельгии.

Это спровоцировало новую волну беспорядков в неспокойном регионе, и в частности в столице Каталонии – Барселоне, протесты в которой длятся уже пятый день подряд. Кроме того, глава местного правительства Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости.

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