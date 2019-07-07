Меланию Трамп увековечили в живом дереве

В Словении появилась чрезвычайно оригинальная статуя Мелании Трамп, сделанная из дерева

В Словении установили статую Мелании Трамп.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Деревянная скульптура супруги президента США Дональда Трампа была установлена на окраине словенского города Севница – на родине первой леди Соединенных Штатов Америки.

Американский художник Брэд Дауни нанял местного ремесленника, который бензопилой вырезал статую из ствола дерева.

Скульптура изображает Меланию Трамп в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации своего мужа. Рукой она приветствует город.

Статуя выполнена в жанре наивного искусства: заметна намеренная грубость при выполнении черт лица первой леди США и фигуры.

Относительно схожести статуи с первообразом у местных жителей возникли разные мнения: одни восприняли ее скептически (как шутку), другие одобрительно.

Ряд пользователей Сети посчитали статую непохожей на супругу американского лидера. Они, в частности, нашли сходство скульптуры со Смурфеттой (героиня мультфильма "Смурфы", — ред.), а также назвали ее позорной.

Город Севница стал привлекательным для туристов с тех пор, как Дональд Трамп был избран президентом США в 2016 году, а Мелания Трамп стала первой леди.

Местные жители продают разные сувениры под маркой Melania, в том числе тапочки, пирожные и гамбургеры.

Между тем, в индийском штате Гуджарат состоялось открытие самого высокого памятника в мире – монумент посвящен одному из лидеров нации и соратнику Махатмы Ганди, Валлабхаи Пателю.

Кроме того, из соображений безопасности в немецком Висбадене демонтировали золотую статую турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Несмотря на то, что после его установки прошло лишь два дня, монумент пришлось убрать из-за жесткой реакции местных жителей.

Кроме того, сообщалось об обнаружении обломков гигантской статуи фараона Рамзеса во время работ по отводу грунтовых вод в храме Ком-Омбо в египетском Асуане.

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