"Меньше выносится на публику": французский депутат рассказала о переговорах по Донбассу

После победы Макрона на президентских выборах во Франции от него ожидали большего. Но в силу определенных политических обстоятельств переговоры в Нормандском формате по Украине ушли с политической повестки. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала глава межпарламентскую группу дружбы Франции и Украины Валерия Фор-Мунтян, представительница партии президента Франции Эммануэля Макрона.

"С самого начала Минские договоренности и Нормандский формат – это Франция и Германия, в свое время это был Франсуа Олланд и Ангела Меркель. Потом началась подготовка к выборам во Франции, работа в Нормандском формате продолжалась на уровне Администрации (президента – Авт.), политики в него мало вкладывали из-за вовлеченности в подготовку к выборам. Но когда выборы закончились у нас, они начались в Германии. Получается, мы потеряли два года. Но это не значит, что ничего не делалось. Администрация продолжала работать в Нормандском формате по Минским договоренностям. Никто не бросил Украину. Мы продолжаем поддерживать Нормандский формат", – отметила политик.

По ее словам, после выборов в Германии в парламенте Франции надеялись, что наконец Макрон и Меркель смогут начать работать вместе. Но получается, что сейчас уже после выборов у Меркель непростая ситуация внутри Германии.

"Поэтому, к сожалению, она (Меркель – ред.) вкладывает меньше усилий и времени в Украину. Это не значит, что мы отступаем, это не значит, что мы бросаем Нормандский формат и Минские договоренности, это не значит, что мы бросаем Украину. Просто меньше работы выносится на публику – основная работа идет на уровне Администрации. У Макрона было несколько переговоров с Порошенко и Путиным в кадре Нормандского формата. Я согласна, об этом меньше говорят в прессе, но это не значит, что все перестали работать. Я точно знаю, что, начиная с прошлого сентября, в Нормандском формате велась серьезная работа", – рассказала депутат.

Валерия Фор-Мунтян также отметила, вряд ли до президентских выборов в Украине Нормандский формат поставят на паузу.

"Не думаю, что в Германии и Франции есть идея, что несчастные люди на Донбассе могут подождать до выборов. Я лично считаю, что даже думать так неприемлемо. Паузы нет, Нормандский формат работает на уровне Администрации, даже если такая работа и не выносится на публику. И даже если с этого октября-ноября президент Макрон и канцлер Меркель не будут встречаться с Порошенко перед камерами, это не значит, что система не работает", – подытожила политик.

Как сообщалось, в Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки".

Напомним, Валерия Фор-Мунтян отмечала, что французы знакомы с моментами русской культуры, но это не значит, что Россию любят и уважают.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Франция говорит даже с самыми жуткими диктаторами": интервью с депутатом от партии Макрона".