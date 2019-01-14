Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта

Сегодня, 00:21

Мэра доставили в университетский клинический центр. Реанимировать начали же еще на сцене

фото AFP
фото AFP

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра Гданьска (Польша) Павла Адамовича. Об этом сообщает Gazeta.pl.

"Во время Большого рождественского благотворительного концерта оркестра в Гданьске на сцену вырвался человек и ранил ножом Павла Адамовича", – говорится в сообщении.

Во время нападения мужчина кричал, что его ошибочно посадили в тюрьму. Нападающего задержала охрана и передала полиции.

"Нападающий был 27-летним жителем Гданьска, который в прошлом был осужден за преступления против жизни и здоровья, в частности за грабежи", – говорится в сообщении.

Мэра доставили в университетский клинический центр. Реанимировать начали же еще на сцене.

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фото AFP

Ранее сообщалось, что вице-премьер Польши попал в ДТП. Авария случилась в Кракове по вине водителя чиновника, которому полиция уже выписала штраф.

Также в октябре в аварию попал кортеж на тот момент вице-премьера Беаты Шидло. Сама она при этом не пострадала.

Мы также писали, что в 2018 году также попал в ДТП лимузин президента Польши Анджея Дуды.
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