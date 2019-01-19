Меркель будет до конца бороться за упорядоченный Brexit
Экс-премьер-министр заявил о необходимости нового референдума
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что упорядоченный Brexit на основании соглашения между Лондоном и ЕС остается для нее приоритетом.
"Я до последнего дня буду работать над тем, чтобы Brexit был осуществлен на основании договоренностей, чтобы у нас (у ЕС с Британией – Ред.) были самые лучшие отношения", – сказала она.
Меркель подчеркнула, что Великобритания является частью Европы, но выбор жителей страны необходимо уважать.
В Британии же бывший экс-премьер-министр Тони Блэр высказал мнение о том, что "жесткого Brexit" не будет, а единственным выходом из тупиковой ситуации, сложившейся вокруг Brexit, является проведение нового референдума.
"Соглашение Мэй, достигнутое с Брюсселем по условиям Brexit, никогда не пройдет в парламенте, у альтернативного плана нет достаточной поддержки, и практически невозможен "жесткий Brexit", потому что парламент будет возражать. Новый референдум – единственный выход из тупика", – сказал политик.
По его мнению, повторный референдум, в отличие от первого, который расколол британское общество, послужит объединению британцев.
"Теперь британцы знают гораздо больше о Brexit, и второй референдум был бы последним словом", – полагает экс-премьер.
Он также опасается, что сторонники Brexit ставят под угрозу существование самого Соединенного Королевства в его нынешнем виде.
Блэр высказал мнение, что если Европа не пойдет навстречу в случае изменения позиции Лондона, то совершит колоссальную ошибку.
"Европа должна сохранять единство, потому что мировая ситуация меняется: Китай наращивает мощь, из Америки подули другие ветра, и трансатлантическая ось слабеет. Если европейские страны хотят быть в состоянии отстаивать свои собственные интересы, сейчас как никогда нужно единство", – сказал Блэр.
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