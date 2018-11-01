Меркель прокомментировала тарифы на газ в Украине и субсидии

Сегодня, 18:04

Канцлер Германии пояснила, что ФРГ шла по сложному пути отхода от общих субсидий к тому, чтобы субсидии были индивидуальными

Ангела Меркель. Фото: AFP
Ангела Меркель. Фото: AFP

Канцлер Германии Ангера Меркель рассказала о своем отношении к повышению тарифов на газ в Украине и выплате субсидий.

"Моя просьба, именно что касается цен на энергоносители, – вопрос контроверсионный и противоречивый – даже если есть разные мнения относительно цен на энергоносители, не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - сказала Меркель на встрече со спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций в четверг в Киеве

Канцлер Германии пояснила, что, к примеру, ФРГ шла по сложному пути отхода от общих субсидий к тому, чтобы субсидии были индивидуальными для социально незащищенных граждан.

"Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить (оплачивать энергоносители самостояте.льно – Ред.), здесь об успехе нельзя говорить", – подчеркнула Меркель.

Как известно, с сегодняшнего дня, 1 ноября, в Украине повышаются цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867.

В "Нафтогазе Украины" подсчитали, что конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе". Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

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Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

При этом сразу после объявления о росте тарифа на газ в правительстве расширили программу субсидий – чтобы полностью обеспечить помощью тех, кто в ней нуждается. В целом, по подсчетам Кабмина, семь миллионов украинских семей получат субсидии на газ. Подробнее о расширении программы субсидий читайте в материале "Сегодня".
газ, субсидии, Меркель, Украина
Источник:

Интерфакс-Украина

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