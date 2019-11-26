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Меркель и Макрон поссорились из-за политики НАТО — СМИ

26 ноября, 00:08

Между политиками состоялся резкий разговор

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель высказали друг другу взаимные претензии на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены. Об этом пишет The New York Times в понедельник, 25 ноября.

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", – сказала Меркель.

Макрон в свою очередь ответил ей, что не может приехать на саммит НАТО в Лондоне и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

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С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Более подробно о внешней политики французского президента читайте в материале "Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине".

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НАТО ссора Ангела Меркель Эммануэль Макрон

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