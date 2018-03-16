Меркель: Ислам является частью Германии

Сегодня, 18:16

Канцлер не согласна с позицией нового главы МВД

Ангела Меркель. Фото AFP
Ангела Меркель. Фото AFP

В новом правительстве Германии произошла первая полемика, поводом к которой стали высказывания главы МВД Хорст Зеехофера по вопросам ислама.

Об этом сообщает The Local.

Зеегофер заявил, что ислам не является частью немецкой культуры, однако отметил, что люди, исповедующие ислам, конечно, является частью Германии.

Канцлер Ангела Меркель быстро возразила своему министру и сказала, что, несмотря на иудейско-христианские корни Германии, сегодня в стране проживают более четырех миллионов мусульман.

"Эти мусульмане являются частью Германии, а вместе с ними их религия, ислам – это такая же часть Германии", – сказала она журналистам после переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левен.

Напомним, что новый глава МИД ФРГ Гайко Маас тоже сделал громкое заявление - по Украине и отравлению Скрипаля.

Как сообщалось, Ангелу Меркель снова избрали канцлером. Стоит отметить, что голосование было довольно равным. "За" ее кандидатуру проголосовали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Девять депутатов воздержались от голосования.

Также напомним, члены Социал-демократической партии Германии во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с Христианско-демократическим союзом во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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