Меркель может возглавить Еврокомиссию – Юнкер
Председатель ЕК считает, что Меркель достойна занять руководящий пост в Евросоюзе
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем возглавить Еврокомиссию, пишет DW.
По словам Юнкера, она обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в Европейском Союзе.
"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", – сказал он в интервью медиа-группе Funke.
Напомним, в феврале 2019 года Меркель заверила, что будет оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода – до 2021 года.
В прошлом году она отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза, которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период. Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Позже Меркель заявила, что приняла решение удалить свою официальную страницу в Facebook:
Сам Юнкер решил не добиваться переизбрания на посту председателя Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.
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