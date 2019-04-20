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Меркель может возглавить Еврокомиссию – Юнкер

Сегодня, 13:52

Председатель ЕК считает, что Меркель достойна занять руководящий пост в Евросоюзе

Ангела Меркель в парламенте Британии
Ангела Меркель в парламенте Британии. Фото: AFP

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем возглавить Еврокомиссию, пишет DW.

По словам Юнкера, она обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в Европейском Союзе.

"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", – сказал он в интервью медиа-группе Funke.

Напомним, в феврале 2019 года Меркель заверила, что будет оставаться на посту главы правительства ФРГ до окончания нынешнего легислатурного периода – до 2021 года.

В прошлом году она отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза, которые прошли 7 декабря, но заявила, что намерена доработать канцлером весь легислатурный период. Новым лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Позже Меркель заявила, что приняла решение удалить свою официальную страницу в Facebook:


Сам Юнкер решил не добиваться переизбрания на посту председателя Еврокомиссии. Срок его полномочий истекает 31 октября.

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Тег Евросоюз, Меркель, Европейский Союз, Ангела Меркель , юнкер

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